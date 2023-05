“Als we kampioen spelen, blijf ik”: Dieumerci Mbokani en SK Beveren weigeren de hoop op de titel op te geven

In de Challenger Pro League bewijst Dieumerci Mbokani (37) dat hij het scoren nog lang niet verleerd is. Met vijftien doelpunten en acht assists liet hij dit jaar andermaal zijn neus voor doelpunten zien. Een oude vos verliest zijn streken niet. Dit weekend kan de Congolese scherpschutter promoveren met SK Beveren, al moet concurrent RWDM dan wel punten laten liggen tegen RSCA Futures. “Als we kampioen spelen, blijf ik bij Beveren”, blikt Mbokani vooruit op de slotspeeldag.

Een interview vastleggen met Dieumerci Mbokani, het is altijd een avontuur. “Ik wil niet praten, de match is het belangrijkste”, klonk het nog droog in het begin van de week in het kamp van Mbokani. Om dan doodleuk op vrijdagmiddag aan te sluiten op de wekelijkse persconferentie met Wim De Decker. Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Je moet weten, interviews zijn nu eenmaal niet zijn favoriete bezigheid. Hij laat liever zijn voeten spreken. En hoe. Met vijftien doelpunten en acht assists in alle competities was hij dit seizoen van goudwaarde voor SK Beveren. “Ik ben heel tevreden over mijn seizoen, zeker omdat ik pas later kon aansluiten”, vertelt een ontspannen Mbokani daags voor de beslissende match tegen Club NXT. “Ik ken de competitie en heb het hier al eerder bewezen. Het was mijn rol om doelpunten te maken. Et voila. Ik wist op voorhand dat ik hier zou scoren. Als je op mijn leeftijd nog vijftien doelpunten kan maken, mag je heel blij zijn.”

Alleen de kers op de taart ontbreekt. Hoe groot is het geloof in de titel nog?

Mbokani: “Alles is nog mogelijk. We moeten erin blijven geloven tot de allerlaatste seconde.”

Geloof je in mirakels?

Mbokani: “Het verschil is amper één puntje. Hopelijk kan RSCA Futures iets forceren. Ze hebben in de play-offs nog geen enkele keer kunnen winnen. Misschien willen ze er nu alles aan doen om hun seizoen toch nog een beetje glans te geven?”

Die kans is eerder klein, toch? Wat als het misloopt?

Mbokani: “Dat zou jammer zijn, maar ons seizoen is niet mislukt. We hebben hier een mooi verhaal geschreven. We zorgden voor een ijzersterke thuisreputatie en verloren amper.”

Blijf je volgend jaar bij Beveren?

Mbokani: “Als we kampioen spelen dan blijf ik. Dat staat zo in mijn contract. Wat als we niet promoveren? Dan moet de club beslissen, maar dat behoort zeker ook tot de mogelijkheden.”

Veel ploegen kunnen een spits als jou gebruiken

Mbokani: “Dat is goed mogelijk. We zullen op het einde wel zien wat de toekomst brengt.”

Je vormde een dodelijk spitsenduo met topschutter Thierno Barry

Mbokani: “Barry heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Als hij zo blijft werken, heeft hij een mooie toekomst voor zich. Ook met Bruny (Nsimba, red.) klikte het goed. We begrepen elkaar blindelings op het veld. Dat zag je bij het eerste doelpunt tegen Lierse Kempenzonen. Mijn rol was ook om de jonge spelers te begeleiden. Ze leren heel veel van mij.”

Wat was je favoriete match?

Mbokani: “Alle matchen. Als ik eentje moet kiezen, dan maar de eerste tegen SK Deinze. Ik was nog maar net bij de club en ik maakte al meteen het winnende doelpunt. Een heel mooie zelfs. Dat deed deugd, vooral omdat ik drie maanden niet gevoetbald had.”

Antwerp won intussen de Beker van België en is momenteel de leider in eerste klasse

Mbokani: “De dubbel is zeker mogelijk voor hen, al staan ze wel met drie ploegen heel dicht bij elkaar. Het zal een spannende strijd worden tot het einde van het seizoen. Met mijn verleden hoop ik natuurlijk dat Antwerp kampioen speelt. Dat verdienen ze. Ik wens ze veel geluk.”

Heb je voorzitter Paul Gheysens al geluk gewenst?

Mbokani: “We bellen of sturen elkaar af en toe, maar nu heb ik hem nog niet gestuurd. Daarvoor is het nog te vroeg, hé.”