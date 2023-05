Voor Niel Meulemans komt de scherpste concurrentie op het PK in Hoeleden uit eigen ploeg: “Het zal er vooral op aankomen mekaar niet voor de wielen te rijden”

Een van de topfavorieten voor de provinciale titel zondag in Hoeleden is zonder twijfel tweedejaars Niel Meulemans, al zou het best wel eens kunnen zijn dat de grootste concurrentie uit zijn eigen ploeg komt. Acrog-Tormans pakt immers uit met een ijzersterk trio.

Wordt het zondag een spelletje Wie van de drie? Wie zal het zeggen. Feit is dat Thomas Vuerinckx uit Nieuwrode momenteel op een zeldzaam hoog niveau rijdt, wat hij zondag nog onderstreepte door de interclub van Korbeek-Lo op zijn naam te schrijven. Terwijl Milan De Ceuster uit Tremelo, na zijn zege van zaterdag in Helchteren ook naar zijn beste conditie toegroeit. Ten slotte is er ook nog Niel Meulemans wiens enige zege, naast enkele ereplaatsen, al van 18 maart in Budingen dateert, maar die absoluut niet te onderschatten zal zijn.

“Maar vergeet toch ook niet Seppe Van den Boer, vierde in Korbeek-Lo, en Stan Dens uit Rotselaar. Die is niet alleen razendsnel, maar boekte pas nog twee zeges binnen één week tijd”, probeert Meulemans de favorietenrol nog wat van zich af te duwen.

Net op tijd terug

“Het is inderdaad zo dat drie van de favorieten zich binnen een en dezelfde ploeg bevinden, iets wat nog niet zo vaak het geval zal zijn geweest. Ieder zal zijn eigen kans mogen gaan, maar het zal er vooral op aankomen mekaar niet voor de wielen te rijden en eventueel te steunen in het ploegbelang. Vanzelfsprekend zal alles ervan afhangen hoe de wedstrijd zal verlopen en wie zich in de gunstigste positie bevindt. Uiteraard hoop je altijd dat je dat zelf zal zijn, al kun je je beter neerleggen bij de zege van een ploegmaat dan van iemand van de concurrentie.”

“Of ik tevreden ben over mijn seizoen tot vandaag? Ja en nee. De laatste tijd liep het wat stroever, maar de laatste paar weken heb ik toch weer de indruk dat ik op de weg terug ben. Net op tijd, dus. Ik hoop dat die trend zich zondag zal doorzetten. Al had ik het parcours liever wat lastiger en het weer wat warmer gewild”, meent Meulemans, die ook het BK van 28 mei in Brasschaat met rood heeft aangestipt, zelfs al is het daar eveneens biljartvlak.