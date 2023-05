Jonge vrouw (24) sterft aan overdosis in Heers, ‘vrienden’ riskeren 3 jaar cel: “Symbolische eis”

Een 24-jarige vrouw liet in een appartement in Heers het leven na een overdosis drugs en medicijnen. Haar twee vrienden, die ook in de woning aanwezig waren en voor de drugs zorgden, riskeren elk 3 jaar cel.

Op 5 juli 2021 moesten de hulpdiensten naar een appartement op de Nieuwe Steenweg in Heers snellen voor een 24-jarige vrouw die levenloos in bed lag. Alle hulp kwam te laat en de spoedarts kon enkel nog het overlijden vaststellen. De autopsie wees later uit dat de jonge vrouw stierf aan een overdosis. “De doodsoorzaak was een gemengde intoxicatie. Het ging over een overdosis heroïne in combinatie met andere drugs en medicatie”, sprak de Tongerse procureur.

Al snel kwamen de twee kameraden van de vrouw in beeld. Zowel het slachtoffer als de twee mannen waren gekend in de drugswereld. “De vrouw bracht de avond voordien een bezoekje aan haar vrienden. Dat moet leuk zijn, iets waarop je met plezier kan terugkijken. Maar deze afloop is bijzonder tragisch”, aldus de aanklager. “Die mannen zorgden voor de drugs. De ene had cannabis en speed bij, de andere verschafte heroïne. De wetgever voorziet dat je strafbaar bent als je drugs verschaft aan iemand die daaraan sterft. Je moet rekening houden met de mogelijk slechte gevolgen als je zoiets doet. Deze twee mannen worden dus allebei vervolgd omdat de vrouw stierf aan een combinatie van de verschillende soorten drugs.” De aanklager eist voor de beide mannen celstraffen van drie jaar en geldboetes van 8.000 euro.

Symbolische eis

De stiefvader, moeder en tante van de vrouw stellen zich burgerlijke partij. “Zo’n verlies is niet in geld of cijfers te vatten. Daar is geen enkele correcte vergoeding voor. Dit is eigenlijk een symbolische eis. We willen gewoon dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, zo stelde de raadsman van de achtergebleven familieleden. Voor de moeder en stiefvader vraagt hij een morele schadevergoeding van 15.000 euro voor elk en de terugbetaling van de begrafenis- en ziekenwagenkosten van in totaal 7.808 euro. De tante vraagt een moreel bedrag van 7.500 euro. “Zij heeft een grote rol gespeeld in de opvoeding van haar nichtje. De tante heeft samen met de ouders altijd alles gedaan om S. uit de moeilijke situatie waarin ze leefde te halen, maar soms is dat niet genoeg om iemand te redden van een drugsverslaving”, klonk het bij de raadsman.

De twee mannen kwamen niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak.

Vonnis volgt op 8 juni.