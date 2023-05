Rik De Mil weet dat “spelen op de Bosuil altijd vuurwerk oplevert” en praat ook over toekomst bij Club: “Na seizoen juiste beslissing nemen”

Antwerp van de titel houden: het lééft bij de supporters van Club Brugge. En na een moeilijk seizoen willen Rik De Mil en zijn spelers de fans nog iets teruggeven, want perspectief in het klassement is er niet meer. Ondertussen liet De Mil ook iets vallen over zijn toekomst. “Met alle partijen gaan we na het seizoen de juiste beslissing nemen”, klinkt het.

The Great Old op titelkoers: het is een scenario waar de supporters van Club Brugge van gruwelen. Antwerp is de aartsrivaal, en laat nu net twee confrontaties met Club over de titel beslissen. Daar is het seizoen dan weer zo goed als gespeeld: nog derde worden, lijkt onmogelijk. “Of Antwerp iets extra los maakt? Uiteraard, dat leeft enorm bij de fans”, sprak Rik De Mil tijdens zijn persbabbel. “Voor hen willen we nog iets extra doen. We verloren nu twee keer in de play-offs, maar toch voel ik nog steeds enorm veel steun van de fans. Zij zagen de laatste weken opnieuw enkele waarden waar ze belang aan hechten.”

Vuurwerk

Die rivaliteit met Antwerp kwam zelfs in de kleedkamer ter sprake. “Ik heb de spelers nog eens gezegd dat die factor erg belangrijk is voor de supporters. Op dat vlak is het een speciale wedstrijd”, aldus De Mil. “Of ik voel dat die wedstrijden ook extra leven in de kleedkamer? Minder, maar we weten dat spelen op de Bosuil altijd vuurwerk oplevert. We hebben niets speciaals gedaan deze week. Het is een topmatch, maar dat zijn wedstrijden op Genk en Union ook. Op dat vlak zie ik niet verschil. Maar nogmaals: als we de fans nog iets kunnen teruggeven, moeten we dat vooral niet nalaten.” De Mil kan zondag opnieuw over Nielsen beschikken, die enkele weken buiten strijd was met een kuitblessure. Buchanan en Skov Olsen blijven out.

Ook al speelt Club nog enkele beladen potjes als scherprechter in de titelstrijd: je voelt aan alles dat het een beetje aftellen is naar het einde van het seizoen. In dat opzicht is het interessant om te zien wat er zal gebeuren met De Mil, die Club nog aan een Europees ticket hielp. “Mijn positie? Daar ben ik nu echt nog niet mee bezig”, zegt hij. “Alles staat nu in het teken van de play-offs, wat we nog kunnen doen en hoe ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op volgend seizoen”, zegt hij. “Dan schiet er nog weinig tijd over.”

Beslissing na het seizoen

Terugkeren naar een rol als assistent: De Mil heeft weinig trek in zo’n scenario, gaf hij al eerder aan. Ondertussen wordt Karel Geraerts opgevoerd als mogelijk opvolger als T1 van Club. “Het bestuur heeft duidelijk gecommuniceerd dat we na het seizoen gaan samenzitten”, wist De Mil nog te vertellen. “En dan gaan we zien wat de toekomst brengt. Met alle partijen moeten we dan samen de juiste beslissing nemen.”