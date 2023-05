ROYALS. Koningin Mathilde doet een dansje en zo avontuurlijk zag je prins George nog nooit

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg postte een plaatje van haar kleinzoon prins Charles, die twee kaarsjes mocht uitblazen.

Tijdens The Big Help Out was de hele familie Wales van de partij en dat de dag na de kroning. Prins William bestuurde samen met zoontje Louis een graafmachine, prins George waagde zich aan boogschieten en prinses Kate laadde de kruiwagen vol.

Ook de hoogzwangere prinses Eugenie was van de partij tijdens de kroning, waar ze zich samen met prinses Beatrice tussen het aanwezige volk waagde.

Als voorzitster van Unicef Belgium vertoefde koningin Mathilde enkele dagen in Vietnam, waar ze zich onder andere liet verleiden tot een dansje.

Tijdens een bezoek aan de Waddeneilanden trok de outfit van koningin Maxima de nodige aandacht: haar okergele pak was namelijk gewoon een ZARA’tje!

De winter is officieel voorbij en dat vierde de koninklijke garde van Monaco met een nieuwe tenue.

De Belgische en Nederlandse geschiedenis zijn nauw met elkaar verwant, al helemaal wat betreft kunst. Dat mocht koning Willem-Alexander deze week nog maar eens ontdekken op de tentoonstelling ‘Ode aan Antwerpen. Het geheim van de Hollandse meesters’.