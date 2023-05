Patrik Hrosovsky tevreden met nieuw contract bij KRC Genk: “Altijd gezegd dat ik wilde blijven”

Patrik Hrosovsky speelt sinds de zomer van 2019 in Genk. Blauw-wit nam hem toen na het behalen van de landstitel over van het Tsjechische Viktoria Plzen. De eerste jaren waren moeilijk, maar dit seizoen heeft Hrosovsky zich ontpopt tot absolute sterkhouder. “We spelen goed voetbal en vechten voor de titel, dus ik ben blij dat ik kan blijven”, vertelt hij. “Het is niet zo dat ik echt concrete buitenlandse opties had. Mijn familie en ik zijn ook heel gelukkig in België. Het leven is hier goed.”

Wat verwacht Hrosovsky van de verplaatsing naar het Dudenpark? “Het wordt een moeilijke wedstrijd, zoals elke wedstrijd in de play-offs”, klinkt het. “We zullen klaar moeten zijn, vooral mentaal. Zij hebben ervaren spelers die ons misschien zullen proberen te provoceren. Daar moeten we klaar voor zijn. We moeten focussen op de wedstrijd en op wat we moeten doen op het veld. Of het moeilijk is tegen zo’n tegenstander die, net zoals Antwerp, onder je huid kruipt? Dat kan soms moeilijk zijn, ja. Voetbal draait om emoties en kleine details. We hebben het vorige week meegemaakt. Als we slim zijn en er lessen uit trekken, zullen we klaar zijn om er volgende keer mee om te gaan.”