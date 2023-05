Lummenaar Fons Houben is Lummense vrijwilliger van het jaar

De award van is een initiatief van de Cultuurraad. “Dit jaar werd Fons Houben gehuldigd als vrijwilliger van het jaar”, vertelt André Kint, voorzitter van het platform culturele verenigingen. “Hij was in 1983 een van de stichters van de geschied- en heemkundige kring. Na 40 jaar zet hij zich nog altijd in om de Lummense geschiedenis levend te houden. Als prins Fons I en ‘het Pispotteke’ zwaaide hij in 1965 ook een dag de scepter over zijn gemeente. Fons zette zich in voor verschillende Lummense verenigingen en werkte ook lang als vrijwilliger voor het bisdom Hasselt. Hij was zeer vereerd, maar ook verwonderd dat hij deze titel kreeg. Onder veel applaus ontving hij de award en een geschenkbon.” (klu)