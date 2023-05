Goed nieuws voor Lennert Van Eetvelt: Frans dopingagentschap kent geen straf toe aan landgenoot die binnenkort weer mag koersen

Op 22 april maakte Lotto Dstny bekend dat renner Lennert Van Eetvelt tijdelijk op non-actief werd geplaatst, nadat er door het gebruik van een neusspray in de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var een inbreuk zou geweest zijn in de antidopingwet.

Lotto Dstny en Lennert Van Eetvelt deden mee aan het onderzoek van de Franse dopingautoriteit (AFLD) en wisten het rechtmatig gebruik ervan te verklaren. Daarop besliste het dopingagentschap om onze landgenoot vrijuit te laten gaan en dus geen vervolg te geven aan het dossier.

“De stof waarnaar in het rapport wordt verwezen is een toegestane stof die voorkomt in een neusspray die vrij verkrijgbaar en toegestaan is in wedstrijdverband, mits deze bij een controle wordt vermeld en het gebruik in overeenstemming is met de bijsluiter. Van Eetvelt gebruikte de spray op advies van zijn arts en had die ten tijde van de controle ook vermeld op het dopingformulier”, luidt het in een persbericht van Lotto Dstny.

Van Eetvelt zal zijn fiets in competitieverband weer kunnen oppikken op 24 mei in de Alpes Isère Tour.