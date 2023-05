GEMEENTERAAD. Lummense bieb binnenkort ook zonder personeel te bezoeken

Lummen

Bibliotheek: Binnenkort zal de bibliotheek die 34 uur per week bemand is ook toegankelijk zijn op momenten dat er geen personeel aanwezig is. Schepen van Bibliotheek Romi Soors (CD&V): “In de onbemande bieb kunnen leden dan ’s avonds, tijdens het weekend of op een feestdag terecht om boeken te ontlenen. Lezers moeten wel een workshop volgen. Daarna krijgen ze toegang met hun identiteitskaart en een persoonlijke pincode. Zelfscan is er al, er komt nog een camera en een geluidsinstallatie en de lichten zullen automatisch aan en uit gaan. Voor de invoering van het open bibliotheeksysteem wordt 25.000 euro voorzien”, zegt schepen Soors.

Speelstraten: De voorbije twee zomers werden door buurtbewoners al enkele speelstraten ingericht. Schepen Wim Vangeel (CD&V): “Dat mocht drie weken tijdens de grote vakantie en twee weken tijdens de paasvakantie. Op vraag van de bewoners van de verkeersluwe Heide- en Sint-Lambertusstraat kunnen hun straten de hele zomer lang speelstraten worden, maar dat is geen verplichting”, vertelt Wim Vangeel.

Linkhoutstraat: Voor de aanleg van riolering en fietspaden in de Linkhoutstraat en verschillende zijwegen werd het definitief onteigeningsbesluit goedgekeurd. Burgemeester Luc Wouters (CD&V): “Landmeterexpert Alain Bulen maakte vorig jaar het innameplan op en 15 percelen werden getroffen. Tegen die onteigening werden zes bezwaren ingediend, waarvan er vier ontvankelijk maar niet gegrond waren en twee ontvankelijk en deels gegrond. Een opstelstrook voor fietsers op de hoek van de Linkhout- en Vinnestraat is niet nodig, want fietsers moeten rond de rotonde rijden”, onderlijnt burgemeester Wouters.