LIVE GIRO RIT 7. Eerste echte klim komt eraan, roze trui virtueel voor vluchter Petilli

Met rit 7 staat de eerste zware bergrit in deze Giro d’Italia op het programma. In een uitputtingsslag van 218 kilometer is vooral de finale moordend. Die wordt gekleurd door de Calascio (13,8 kilometer à 5,9 procent) en de Campo Imperatore die vooral in de laatste vier kilometer stevig omhoog loopt. Ofwel mag een groep vluchters hun geluk wagen, ofwel wordt het een strijd tussen de sterkste klassementsrenners.