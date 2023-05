Duitse pers maakt gewag van een vertrek van Thomas Müller uit München, Duitser reageert samen met zijn paard op geheel eigen wijze op geruchten

Müller lijkt al een eeuwigheid een onmisbare schakel in de machine van Bayern München. De ervaren Duitser is in Beieren een echt clubicoon en heeft al meer dan 660 wedstrijden betwist voor de Rekordmeister, waarin hij in bijna 500 doelpunten een aandeel had.

Maar sinds de komst van Thomas Tuchel als T1 pakken er toch wat donkere wolken samen boven het hoofd van de 33-jarige. In de topper tegen Borussia Dortmund van begin april leverde Müller nog wel twee assists af in een 4-2-zege, maar sindsdien staat hij droog. Het feit dat de Duitse international in de laatste twee partijen slechts als bankzitter mocht opdraven, doet de vermoedens rond een vertrek alleen maar toenemen bij onze oosterburen.

Het Duitse Bild schreef namelijk al dat Müller eraan denkt om Bayern te verlaten in de komende maanden. Hij zou zich niet meer geapprecieerd voelen en zou daardoor overwegen om voor een mogelijk laatste seizoen naar een club te trekken die meedoet voor de prijzen. Reden genoeg volgens Bild om de opties binnen de Bundesliga eens te bekijken. Zo wordt Müller aan Dortmund, Freiburg, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen en Union Berlin gelinkt, maar gezien zijn salaris én de speelstijlen van deze teams, lijkt een overstap naar één van deze ploegen niet echt waarschijnlijk.

Reactie van bestuur én Müller

Nieuws dat ook de Bayern-top reeds bereikte. Oliver Kahn en co sluiten een nakend vertrek uit en zien Müller zijn contract in het zuiden van Duitsland gewoon uitdoen. Dat loopt nog tot de zomer van volgend jaar. “Thomas is fit, nooit geblesseerd en heeft een erg sterk karakter. Hij is extreem belangrijk voor ons”, liet Kahn optekenen.

Ook Müller zag wat er over hem geschreven werd en maakte met een opvallende post op Instagram duidelijk wat hij ervan denkt. Gehurkt naast zijn paard D’avie schrijft Müller: “Je zou wat meemaken als jij de krant zou kunnen lezen D’avie…. Nu wordt het echt stilaan gek”, doelt Müller op de geruchten, die hij eigenhandig van de mat veegt. “Volle focus op de titel, komaan Bayern”, mag er geen twijfel meer over bestaan.