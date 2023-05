Nina Derwael en co. palmen Centraal Station van Antwerpen in als voorsmaakje voor WK

De treinreizigers in het Centraal Station in Antwerpen moeten vreemd opgekeken hebben toen ze werden getrakteerd op olympisch kampioene Nina Derwael en de andere Belgische topturnsters en -turners. De reden: in september vindt het WK turnen, een van de mondiaalste sporten ter wereld, plaats in het Sportpaleis in Antwerpen, Team Belgym speelt een hoofdrol in de promofilm voor het WK.