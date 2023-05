Laura Verdonschot stapt in huwelijksbootje met Kaat Hannes

Heuglijk nieuws voor veldrijdster Laura Verdonschot en haar partner Kaat Hannes, want de twee stappen zaterdag in het Antwerpse Lille in het huwelijksbootje. Verdonschot en gewezen Belgisch kampioene Hannes vormen al meer dan vijf jaar een koppel.

Verdonschot bereidt zich momenteel via stages voor op het nieuwe veldritseizoen. De renster van het Deceuster-Bonache-team reed zich na enkele tegenvallende seizoen tijdens de afgelopen winter enkele malen in de kijker. Dat deed ze onder meer met drie veldritoverwinningen in Spanje en drie podiumplaatsen.

Zaterdagmiddag staat de 26-jarige Lommelse voor een nieuwe mijlpaal in haar leven. Dan geeft ze officieel haar ja-woord aan de 31-jarige Kaat Hannes uit Herentals en wordt het trouwfeest gevierd in besloten kring. Hannes, Belgisch kampioene op de weg in 2016, zette drie jaar geleden vroegtijdig een punt achter haar carrière door een liesblessure. Toen vormde ze al een koppel met Verdonschot.