Als kind wandelden ze samen naar school, nu zijn Louis en Yvonne 70 jaar getrouwd

Louis Gressens (92) en Yvonne Sneyers (92) vierden donderdag hun platina bruiloft in WZC Frederickxhof. “Als kind wandelden we samen naar school, intussen zijn we 70 jaar gelukkig getrouwd.”

Louis en Yvonne werden allebei geboren in Zelem. Ze woonden amper twee huizen van elkaar, maar in die tijd was dat toch goed voor een volle kilometer. “Als kind stapten we soms samen naar school, maar we zaten niet in dezelfde klas”, zegt Louis. “Het was een mooie tijd. 70 jaar geleden, op 11 mei 1953, stapten we in het huwelijksbootje in Zelem. We bouwden een huis in de Weyerstraat en ons gezin werd uitgebreid met zoon Urbain, dochter Ingrid. Daarna volgde ook kleinkind An. Het grootste deel van ons leven brachten we door in Zelem, tot we vier jaar geleden verhuisden naar een serviceflat in het Lummense woonzorgcentrum Frederickxhof.”

Gravin

De kranige negentiger is kleermaker van opleiding, Yvonne kapster. “Ik maakte kostuums voor de mannen en Yvonne zorgde voor mantels en kostuumpjes voor de vrouwen”, zegt Louis. “Het trouwkleed van Yvonne was natuurlijk ook van eigen makelij. Van in het prille begin ging ik met Yvonne naar de kappersschool om dat beroep ook te leren. We vulden elkaar goed aan en samen oefenden we dus de kappersstiel uit.”

“Schilderen heb ik altijd graag gedaan”, zegt Louis. “Enkele van mijn schilderijen prijken zelfs in de hal van ons woonzorgcentrum en in onze serviceflat.” — © klu

“Omdat Yvonne goed kon naaien, hielp ze mij na haar dagtaak”, gaat Louis verder. “Elke zaterdag passeerden er maar liefst 60 klanten in ons kapsalon. Het waren bijna allemaal dames, onder meer de gravin van ons dorp. Het was hard werken, maar daar ga je niet van dood. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat draaide Yvonne krulspelden in, ik deed de haren. In 1970 stopte ik als kleermaker, maar voor mijn vrouw en kinderen bleef ik nog wel naaien. We focusten ons vanaf dan op onze kapperszaak.”

Schilderen en dansen

Naast hun drukke bestaan als zelfstandigen hadden Louis en Yvonne ook nog tijd voor hobby’s. “Yvonne maakte mooie handwerkjes van Anton Pieck en kunstige haakwerken”, zegt Louis. “Ik schilderde graag en maakte een portret van mijn ouders, bloemen, kerken van Zelem en Zelk. Soms stelde ik mijn werken ook tentoon. Enkele schilderijen van mij prijken zelfs in de hal van ons woonzorgcentrum en in onze serviceflat.”

Ook reizen deed het koppel graag. “We vlogen onder meer naar Tenerife, Gran Canaria en Israël”, zegt Louis. “We gingen ook graag naar dansgelegenheden met een Decap-orgel, daar toonden we dan onze danskunsten. Nu verzorg ik nog altijd het kapsel van mijn vrouw. Zelf ben ik klant bij kapper Dominique Porters van Meldert”, lacht Louis.