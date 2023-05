GEMEENTERAAD. Buurtspeeltuintjes in deelgemeenten Kinrooi worden opgewaardeerd

Kinrooi

Speelpleinen: Na de renovatie van het buurtspeelplein Oude Kevelaer en de realisatie van een nieuw speelplein op het Meyersveld wordt nu ook het speelplein Haexkamp in Geistingen aangepakt. Burgemeester Wim Rutten (cd&v): “De aanleg of vernieuwing van speelterreinen werd vaak aangekaart op ons burgerparticipatieplatform kinrooimeemaken.be toen we het financieel meerjarenplan opgemaakt hebben. Dit speelplein is dan ook al het derde dat we deze legislatuur aanpakken; het is begroot op 45.000 euro.”

Schepen van Participatie Peter Nies (cd&v): “Ook deze renovatie gebeurt in samenspraak met de buurtbewoners. We organiseerden al twee participatiemomenten. De bewoners willen vooral het groen behouden en vragen een opfrissing van de infrastructuur. Men wil ook de paden opnieuw laten aanleggen. Zelf voegden we een nieuwe verlichting aan dit lijstje toe. Als alles naar wens verloopt, zullen de werken dit jaar nog opgestart worden.”

Bloemenweides: Raadslid en fractieleider Günther Bongers (N-VA) stoorde zich aan het feit dat het gras rond het gemeentehuis niet in toom gehouden wordt. “Dit geeft een verwilderde aanblik en dat past niet bij het openbaar karakter van ons gemeentehuis”, klonk het. Schepen van Natuur en Bos Mark Hoedemakers (cd&v):”We hebben ervoor gekozen om op het openbaar domein bloemenweides aan te leggen waar dat mogelijk is. Na het uitbloeien worden die weides gemaaid en blijven de bloemen liggen met het oog op de begroeiing volgend jaar. Je mag dit trouwens niet verwarren met het bermenbeheer: daar wordt het gras om veiligheidsredenen wel kort gehouden. Bovendien willen we rekening houden met de klimaatwijziging. We hebben vaker lange droge en warme periodes: bloemenweides kunnen hier beter mee om dan heel kort gemaaid gras. Bovendien vinden veel mensen zo’n bloemenweide ook gewoon heel mooi.”

Centrumvernieuwing: Het project van de centrumvernieuwing rond de Sint-Martinuskerk wordt steeds concreter. “In de loop van de komende weken worden alle handtekeningen gezet en kunnen we de plannen aan de bevolking voorstellen”, aldus schepen Hoedemakers.