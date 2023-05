Kate Ryan en echtgenoot Kristof uit elkaar: “We blijven beste vrienden”

Kate Ryan (42) is niet langer samen met haar echtgenoot Kristof Steegmans. Dat laat de Looise zangeres weten via Instagram. “We hebben besloten om uit elkaar te gaan en dat onze wegen dus gaan scheiden.”

“Lieve mensen, Kristof en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan en dat onze wegen dus gaan scheiden. Wij blijven vrienden en we wensen elkaar het allerbeste. We willen hier verder niet meer op ingaan en proberen het rustig een plaats te geven.” Met die woorden laat Kate Ryan, alias Katrien Verbeeck, weten dat ze niet langer een koppel vormt met Kristof Steegmans. De twee vormden negen jaar een koppel en trouwden in 2020 in Mechelen, waar ze ook samen woonden.

Intussen keerde Kate Ryan terug naar haar Tessenderlo. De populaire zangeres liet aan onze redactie weten dat ze vorig weekend verhuisde. “Ik ben terug een fiere Limburgse”, reageert ze.

