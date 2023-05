Zit Remco Evenepoel in zwaar weer of klaart de hemel op? — © AFP

Op weg naar Campo Imperatore, hoog in de Apennijnen, vallen de maskers in deze Giro geheid af. Is Evenepoel zo hersteld als hij claimt? Hoe straf is zijn ploeg? Prikt Jumbo – na het (misbegrepen) steekje van Evenepoel – terug, of hanteert Ineos de ‘wurgslangtactiek’? En wie staat in het roze?