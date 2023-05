400 fietsertjes rijden de Ronde van Kuringen

Hasselt

Het was hondenweer, maar toch sprongen maar liefst 400 kinderen van SBS Kuringen woensdagochtend op hun fiets voor de Ronde van Kuringen. “Naast de kinderen zitten er ook nog eens 60 vrijwilligers op de fiets om alles in goede banen te leiden”, vertelt Anneleen Bex. “Deze actie kadert in onze jaarlijkse verkeersweek. Zo willen we veilig fietsen in the picture zetten. Met dit soort initiatieven willen we de Kuringse kinderen stimuleren om zo veel en zo veilig mogelijk – dus met helm en fluovest- met de fiets of te voet naar school te komen. Wat dat eerste betreft, is er nog wel werk aan de winkel. Momenteel komt minder dan de helft van de kinderen ‘motorvrij’ naar school.” (raru)

© raru