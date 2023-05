Genk voert controles op niet-vergunde verharding en grondwaterpompen op

Het gaat om een pilootproject waarvoor de Vlaamse overheid 60.000 euro vrijmaakt. “Traditioneel focussen we bij ruimtelijke handhaving op overtredingen op vlak van ruimtelijke ordening”, zegt schepen van Ruimte en Duurzaamheid Toon Vandeurzen (cd&v). “Bijvoorbeeld niet-vergunde tuinhuizen, veranda’s of carports. Door dit pilootproject kunnen we meer controleren op ingrepen die een ongunstig effect hebben op het klimaat. Best altijd eerst vragen of je een vergunning nodig hebt voor een bepaalde ingreep of niet. We doen dit in het kader van Handhaving van de Intergemeentelijke Samenwerking MidLim.’ (Chris Nelis)