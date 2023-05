Op zoek naar gezelschapsspel of puzzel? In klooster Nieuwland kan je speelgoed uitlenen

Borgloon

De spelotheek van Borgloon is verhuisd naar het klooster Nieuwland. Daar werd het aanbod ook uitgebreid. “Ik ben blij dat we met onze 15 vrijwilligers een ruim aanbod kunnen bieden aan gezinnen en scholen”, zegt medewerkster Tine Putzeys (links op de foto). “We willen kansarme gezinnen bereiken, scholen, kinderen tot 12 jaar en ook ouderen. Ik zie verder ook kansen om de integratie van onze vluchtelingen te ondersteunen. We maken ook boxen klaar om te werken rond bepaalde thema’s.”

Vrijwilliger Joseph (80) toont trots de ruimte in klooster Nieuwland. Die is onderverdeeld in gezelschapsspellen, educatief materiaal, puzzels, bewegingsmateriaal zoals steps en fietsjes, constructiemateriaal zoals Clics, Kapla en Duplo en fantasiespeelgoed. “Ik zie het als een kans om mensen meer te laten bewegen en te laten samenwerken”, zegt Tine. “We zijn het stadsbestuur, de Rotaryclub en de seniorenclub dan ook dankbaar voor de financiële ondersteuning.” (rudc)