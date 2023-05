Toma Nikiforov verliest in tweede ronde WK judo van vicewereldkampioen

Toma Nikiforov (IJF 12) is vrijdag op het wereldkampioenschap judo in de Qatarese hoofdstad Doha uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 100 kg.

Nikiforov won zijn eerste kamp in poule B met ippon van de Duitser George Udsilauri (IJF 39). Daarna ging hij onderuit tegen de Canadees Kyle Reyes (IJF 5), de regerende vicewereldkampioen. Die haalde het in de golden score met een waza-ari.

De 30-jarige Nikiforov mikte in Doha op een derde WK-medaille, na zilver in de open klasse in 2017 en brons in de min 100 kg in 2015. Hij werd ook al twee keer Europees kampioen, in 2018 en 2021. Door een enkelblessure zag het zwaargewicht zijn voorbereiding op het WK verstoord. De voorbije maanden werkte Nikiforov geen competities meer af. Tijdens een persmoment in aanloop naar het toernooi zei hij “90 procent” klaar te zijn.

Nikiforov was de laatste Belg die in Doha op de tatami kwam. De negenkoppige Belgische delegatie sluit het WK af met een medaille, zilver voor Matthias Casse in de min 81 kg.