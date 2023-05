Engelse journalisten kiezen Erling Haaland als Speler van het Jaar in Premier League: “Nu wil ik Man City aan prijzen helpen”

De Football Writers’ Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, heeft Erling Haaland vrijdag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De aanvaller van Manchester City haalde het in een verkiezing onder ruim 400 FWA-leden met meer dan 80 procent van de stemmen.

De 22-jarige Haaland kent een uitstekend eerste seizoen in dienst van de Citizens. De Noorse doelpuntenmachine deed de netten al 51 keer trillen, waaronder 35 keer in de Premier League (twee keer een record). Hij maakt met City nog kans op de Engelse titel, de FA Cup en de Champions League.

“De Football Writers’ Award winnen in mijn eerste seizoen in het Engelse voetbal is een eer”, zegt Haaland op de site van City. “Elke dag doe ik mijn uiterste best, en daarvoor erkenning krijgen betekent veel voor mij. Ik heb enorm genoten van mijn tijd bij City tot dusver. Mijn teamgenoten zijn ongelofelijk en boden mij de kansen om veel doelpunten te maken. Ik wil hen allemaal bedanken. Ik ben ook Pep (Guardiola) en het team achter het team veel verschuldigd. Het is een hele eer deze award te winnen. Nu wil ik het seizoen zo goed mogelijk eindigen en City aan prijzen helpen.”

Haaland haalde het in de verkiezing voor Arsenal-spelers Bukayo Saka en Martin Odegaard. Kevin De Bruyne, teamgenoot van Haaland, eindigde als vierde voor Marcus Rashford (Manchester United). De FWA Award wordt sinds 1948 uitgereikt. Met Eden Hazard (2015) staat een Belg op de erelijst. Vorig jaar won de Egyptenaar Mo Salah (Liverpool) voor de twee keer. Bij de vrouwen viel de Australische spits Sam Kerr (Chelsea) voor het tweede jaar op rij in de prijzen. Het duo krijgt hun award op een gala-avond in Londen op 25 mei.