Gustaph krijgt internationaal lof na halve finale Eurovisiesongfestival: “Hij zong de sterren van de hemel”

Het gejuich in de Liverpool Arena toen Gustaph te horen kreeg dat hij naar de finale van het Eurovisiesongfestival mocht gaf het al wat weg, maar niet alleen in ons land wordt enthousiast gereageerd op het optreden van onze landgenoot.

De tweede halve finale van donderdagavond was een mager beestje, zo zag ook de Britse openbare omroep BBC, maar onze Gustaph gaf daar kleur aan. “De Belgische ster-met-hoed Gustaph verlichtte het podium met zijn aanstekelijke househymne Because of you.” Net als de Poolse Blanka slaagde hij erin om de wedstrijd weer “tekenen van leven te doen vertonen”, zo schrijven ze in het Verenigd Koninkrijk.

Wat over het Kanaal veel opgemerkt werd, was hoe Gustaph de hele zaal in vuur en vlam zette. De gunfactor bij onze landgenoot is erg groot, en dat lieten alle aanwezigen ook duidelijk merken. Dat had te maken met zijn “spetterende show”, zo schrijft Daily express, maar niet alleen daarmee. “Ook door de opvallende gelijkenis met poplegende Boy George”, staat er te lezen. De Britse journalist heeft het dan weer over een “feest op de dansvloer” en een “basic banger”, met als conclusie: “I love it.”

Nu al legendarische dans

“Als er één lied je vanavond aan het dansen krijgt, dan was het dit", klinkt het dan weer bij het Franse Euronews. "Dit was het feel good anthem van de avond.”

Veel enthousiasme was er ook in Nederland. “De sympathieke Belg Gustaph”, noemt AD hem. “Met een vrolijke discostamper die het op menig Eurovisie-party goed zal doen, maakt Gustaph ook nog eens uitstekende kans op een finaleplek”, schreef de krant tijdens de halve finale. "De gebruikers van TikTok hebben ook voor de komende maanden iets om zich mee te vermaken. De danseres in het roze lijkt een nieuwe trend ontketenen met een heuse ‘chicken dance’. Een nu al legendarische dans op dit festival.”

Nieuwe volkslied?

Bij de NOS werd ook vol bewondering gekeken. “Een echte Songfestival-danskraker die in beetje doet denken aan de jaren negentig”, wordt er geschreven over Because of you. En hoe hij het deed? “Het is een goed optreden. De enthousiaste zanger wordt geflankeerd door een al even enthousiaste danseres met dierenstaart die aan het voguen is. En ook Gustaph is in het roze gekleed, de kleur van de avond. De finale kan hem bijna niet meer ontgaan.”

Dat zag ook het Nederlandse Televizier. “Gustaph had niet alleen een swingend nummer en catchy act, maar zong ook nog eens de sterren van de hemel. Er klonk meerdere keren een luid applaus vanuit het publiek en de vrolijke frans wist ook de kijkers thuis te overtuigen van zijn kunnen.”

En de sociale media, denkt u? Daar weerklonk één en al lof voor Gustaph. “Hier word ik blij van”, “Ik voel zaterdag een verrassing komen...”, “Kan dat lied van Gustaph niet ons nieuwe volkslied worden?” en veel, veel meer.

