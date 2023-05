Pelt

Tot vrijdagochtend konden de 85 maatwerkers en hun begeleiders van de Bewel-vestiging in Neerpelt hun stem uitbrengen over een sociaal plan, nadat een sluiting onafwendbaar bleek. Een meerderheid van 59 procent ging akkoord met de regeling waarin Bewel busvervoer zal voorzien naar de andere vestigingen in Oudsbergen en Maaseik.