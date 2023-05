Na zware treinaanrijding aan spoorovergang in Bilzen: “Hele dag reden mensen tussen de hekken door”

De spoorwegovergang in de Molenstraat in Schoonbeek is vrijdag alweer open. Donderdag waren er werken van Fluvius, waardoor de overgang afgesloten werd voor het verkeer. “Maar de signalisatie was minimaal”, zegt een buurtbewoner.

“Verderop in de straat stond één bord met daarop de waarschuwing dat de overgang gesloten was. Maar de hele dag door waren er veel bestuurders die dat negeerden en gewoon tussen de hekken door reden. De bewoners hebben van APK wel een brief gekregen dat het afgesloten ging worden, maar er is hier veel doorgaand verkeer. En het is een serieuze omleiding als je hier niet over kan.”

De man zat zelf op het werk toen de aanrijding gebeurde. “Het is een dubbel verhaal”, zegt hij. “De vrouw was natuurlijk ook in fout hé, ze heeft de versperring genegeerd. Maar de commentaar van de werkman die alles filmde was ook niet gepast. Hij had die vrouw beter eerst van de sporen geleid.”