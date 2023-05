Er kan volop gedanst worden dit weekend. Secret Garden opent de deuren, volgende week start Extrema Outdoor of je kan een danske placeren met 10 jaar Niels en Wiels. Wil je het liever wat rustiger doen? Trek dan mee op vroege vogelwandeling, snuif de buitensfeer op tijdens Gamefair of drink een pintje op één van de bierfestivals. Er is voor iedereen wat te beleven.