Grote controles aan grensovergangen in Lommel

Lommel

Donderdag in de late namiddag zijn er grote controles geweest vlakbij de grensovergangen in Lommel. Zowel op de Luikersteenweg als op de Gestelsedijk stonden controleposten opgesteld van de lokale politie Lommel, Kempenland en HANO, de douane en de wegpolitie. Ook de federale politie kwam ter plaatse met een drone.

De actie was gericht op drugs en alcohol in het verkeer, verborgen ruimtes in voertuigen maar ook rijden met rode diesel.

In totaal werden 4.800 voertuigen gescand. 131 werden er naar het dispositief geleid door de agenten op de motor. 145 personen werden gecontroleerd.

Drie rijbewijzen werden ingetrokken voor drugs in het verkeer, een niet verzekerde auto werd getakeld. Daarnaast werden nog enkele overtredingen vastgesteld. mm