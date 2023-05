Tien keer Hotel Couture: hoe modeontwerpers de hotelwereld veroveren

De tijden waarin we van een hotel(kamer) weinig meer verwachtten dan een lekker bed, een goede douche en een deftig ontbijt liggen ver achter ons. Veeleisendheid is troef en we willen luxe, nog het liefst verpakt in een aantrekkelijk jasje. En wie begrijpt esthetiek beter dan een modeontwerper? Couturehotels zijn aan een opmars bezig en wij verzamelden tien adresjes. Van modekenners, voor luxetoeristen.

Christian Louboutin: Vermelho, Portugal

Wat begon met een eigen vakantieverblijf in het kleine Portugese stadje Melides, transformeerde zich na enkele jaren tot een hele visie. Hotel Vermelho combineert traditioneel vakmanschap met verzamelstukken en een moderne twist die je enkel van Louboutin kan verwachten. Dankzij het formaat - Vermelho telt slechts dertien kamers - waan je je in een familiehuis en dat was ook de bedoeling van de ontwerper. Inclusief spa, restaurant en de zee op wandelafstand.

Karl Lagerfeld: The Karl Lagerfeld, China

Hij mag dan enkele jaren geleden overleden zijn, ook na zijn dood is Karl Lagerfeld nog in staat tot grootse dingen. Het project was al even in de maak en werd door de ontwerper zelf gestart, maar pas nu zijn de deuren van The Karl Lagerfeld in gokmekka Macau ook echt open. Denk: veel zwart-wit, overdaad alom, een bibliotheek met 4.000 door Lagerfeld zelf gekozen titels en chinoiserieën met een knipoog. Hoewel 271 kamers niet niks is, is het hotel toch aan de intieme kant voor Macau.

Donatella Versace: Palazzo Versace, Australië

Zoals alles wat Donatella Versace aanraakt, baadt ook Palazzo Versace in een sausje van overdadige luxe. Wit en goud komen overal terug, terwijl het hele hotel zich hult in een Romeinse sfeer. Uiteraard werd het Versace logo te pas en te onpas gebruikt voor overdadige versiersels en gasten mogen zich verwachten aan een heuse vijfsterrenervaring. Niet geschikt voor minimalisten.

Giorgio Armani: Armani Hotel Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

De locatie van het eerste Armani hotel is niet per toeval gekozen: het bevindt zich namelijk in de Burj Khalifa. Zo goed als elk object in het hotel is van de hand van Armani én draagt ook het logo van het merk. Gasten worden in het beige-bruin-en-zilverkleurige hotel bovendien stevig in de watten gelegd door de zogenaamde personal lifestyle managers, die volledig gekleed gaan in Armani en je bij elk mogelijk deel van je verblijf begeleiden.

Paolo Bulgari: Bulgari Resort Bali, Indonesië

Hoewel je er tijdens een verblijf op Bali een stuk goedkoper van af kan komen, is het wel heel verleidelijk voor modeliefhebbers om enkele nachten in het Bulgari Resort te vertoeven. Het hotel torent uit boven de Indische Oceaan en dat zorgt voor spectaculaire beelden. Verder kan je als gast zelfs de heuse Bulgari Villa huren, een optrekje van maar liefst 1.300 vierkante meter. Lekker eten, een zalige spa, prachtige uitzichten en extreme luxe: wat wil een mens nog meer?

Ralph Lauren: Round Hill Hotel, Jamaica

Er zijn weinig designers die in de Verenigde Staten meer tot de algemene cultuur behoren dan Ralph Lauren. Zijn preppy looks zijn tekenend voor het merk en die esthetiek paste hij ook toe in het Round Hill Hotel op Jamaica. Wit is de rode draad doorheen alle kamers, al voegde hij af en toe ook een blauw detail toe als reminder aan het water dat het hotel omringt.

Christian Lacroix: Hotel La Bellechase, Frankrijk

Als je bij een citytrip in Parijs niet weet waar je hotel zoektocht moet beginnen, kan je volgende keer misschien eens een kijkje nemen bij La Bellechase. Alle 33 kamers gaan gehuld in rode en gouden tinten, waardoor je al snel een erg intiem gevoel krijgt. Het design is zoals te verwachten van Lacroix nogal over-the-top, maar origineel is het wel en bovendien zit je op wandelafstand van onder andere het Louvre en het Musée d’Orsay.

Karl Lagerfeld: Fendi Private Suites, Italië

Met The Karl Lagerfeld in Macau was Karl Lagerfeld niet aan zijn proefstuk toe. Boven de flagship store van Fendi in Rome ontwierp hij eerder al de Fendi Private Suites, zeven exclusieve suites met de typische Fendi esthetiek. Als je als gast ’s avonds nog een hapje wil eten, moet je slechts een trap opwandelen om bij het Fendi restaurant Zuma te gaan eten.

Salvatore Ferragamo: Continentale, Italië

Wanneer je Continentale in Firenze binnenwandelt, waan je je meteen in de jaren vijftig, zij het dan met een modern, comfortabel kantje. Een opvallende stijlbreuk met veel andere luxehotels in Firenze. Met wat geluk heb je bovendien zicht op de Arno vanuit je bed en dat kan niet iedereen zeggen.

Louis Vuitton: Louis Vuitton Hotel, Frankrijk

Als afsluiter een adresje dat helaas nog niet open is, maar waar we nu al volop naar uitkijken. Er doen namelijk geruchten de ronde dat de nieuwe winkel van Louis Vuitton aan de Champs Elysées niet alleen een shopervaring, maar ook een hotel zal omvatten. Wordt ongetwijfeld vervolgd!