Adrien Rabiot toont opgelopen schade aan scheenbeen na strafschopfase in Juventus-Sevilla: “Ik weet niet waarom de VAR niet ingreep”

Juventus sleepte donderdagavond in extremis een 1-1-gelijkspel uit de brand thuis tegen Sevilla in de heenmatch van de halve finale in de Europa League. Maar het had ook anders kunnen lopen als de Oude Dame een penalty had gekregen voor een overtreding op Rabiot.

Toen Rabiot bij een 0-1-tussenstand naar de bal ging in de zestienmeter van Sevilla, werd de Fransman aangetrapt door verdediger Loïc Badé. De middenvelder van Juventus bleef liggen en verwachtte dat ofwel scheidsrechter Daniel Siebert ofwel de VAR zouden ingrijpen, maar dat gebeurde niet. Gelukkig voor de ploeg uit Turijn lukte Federico Gatti alsnog de gelijkmaker.

Na afloop begreep Rabiot nog altijd niet waarom er niet tussenbeide gekomen werd en toonde hij de schade aan zijn rechterscheenbeen op televisie. “Het was een gemene overtreding”, is Rabiot van mening bij Sky Sports Italia. “Het was erg duidelijk dat dit een 100% fout is, maar de VAR deed niets. De scheidsrechter ondernam geen actie en ook de VAR riep hem ook niet op om naar de beelden te gaan kijken. Ik weet niet waarom er niet werd ingegrepen, want je ziet overduidelijk dat hij (Badé, red.) mijn been raakt en niet de bal”, aldus de Franse international verder.

Juventus-trainer Allegri wilde over de fase niet al te veel woorden vuilmaken. “Ze gaven ons geen penalty omdat ze er geen gezien hebben. Bij situaties in ons nadeel hebben we in het verleden al genoeg energie gestoken. We moeten gewoon onze mond houden en verder werken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen