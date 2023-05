Leerkracht basisschool geschorst nadat hij naaktfoto’s naar leerlingen stuurt

Een leerkracht van basisschool Leernest in Bachte-Maria-Leerne is geschorst wegens het sturen van naaktfoto’s naar leerlingen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Er is klacht ingediend bij de lokale politie, die op haar beurt het parket heeft ingelicht.

De leerkracht in kwestie zou een man zijn die lesgaf aan het vierde leerjaar. Onze redactie nam contact op met de directie van de basisschool, maar daar wenst men voorlopig niet te reageren.

De lokale politie bevestigt dat er een klacht is neergelegd. “Het onderzoek is lopende bij het parket”, klinkt het.

“Het onderzoek is lopende, maar in het belang van het onderzoek kunnen we er niet veel over communiceren”, zegt de woordvoerder van het Parket Oost-Vlaanderen.

Later meer.