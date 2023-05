Bijkomende AED-toestellen in Voeren

Voeren

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%. Deze week werden drie nieuwe AED-toestellen geïnstalleerd in Roodbos, De Plank en nabij SK Moelingen in ‘s-Gravenvoeren. In de loop van de komende weken volgt een vierde toestel in Veurs (Sint-Martens-Voeren).