Europa-Park in de nabijheid van de Frans-Duitse-Zwitserse grens in een hoek van Duitsland is al acht keer op rij uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. De Duitse familie Mack blijft innoveren. Maar overdrijven ze niet? We gingen op bezoek met de 11-jarige Vince want een pretpark is toch vooral voor kinderen? Of toch niet?