Auto van Shana werd in brand gestoken, vlammen slaan over op woning waar haar dochtertje (3) slaapt

Shana Van Lievendael (29) heeft al twee nachten geen oog dichtgedaan. In de nacht van maandag op dinsdag werd haar auto in de Vierselbaan die vlak naast haar houten voordeur onder een houten luifel geparkeerd stond in brand gestoken. De vlammen sloegen over naar de woonst. Shana en haar driejarig dochtertje lagen boven te slapen.

Shana’s stem is nog helemaal schor van het schreeuwen en krijsen. “Ik heb alles bijeengeschreeuwd. Af en toe hoorde je ontploffingen aan die auto. Angstaanjagend, temeer omdat ik nog met mijn driejarig dochtertje boven zat. Mijn grootste zorg was mijn dochter redden. Ik heb al een kindje verloren, een tweede moeten afgeven zou ik niet overleven. Wie onze wagen in brand stak, heeft dat in het volle besef gedaan dat die vlak naast een houten deur stond.”

De auto van Shana was een heel herkenbare, met veel stickers. — © rr

Shana woont sinds twee maanden in de Vierselbaan, schuin tegenover het ACV. Ze is afkomstig van Deurne maar woonde voor haar verhuis naar Zandhoven in een appartement in Vorselaar. “Daar lag de huishuur hoog. Hier kon ik boven Chrisje komen wonen, iemand die ik nog ken van op het werk vroeger. Zeker in kwade dagen zoals nu leer je je goeie vrienden kennen, en op Chrisje kan ik echt rekenen. Voorlopig mag ik bij haar mee op het gelijkvloers logeren, terwijl mijn dochtertje bij haar papa is nu.”

Geclaxonneerd

“Rond vier uur werd ik wakker geclaxonneerd. Het was Jakke van de firma Smeyers, die riep dat mijn auto in brand stond. Ik ben direct naar beneden gerend, deed de deur open en de vlammen sloegen al naar binnen. Jakke en zijn collega Tim van de firma Smeyers hebben de brandblussers leeggespoten op mijn auto.”

Zelfs de deurbel is gesmolten. — © kma

“De brandweer werd direct gebeld. Intussen was er iemand met zijn camionette gestopt, die zijn voertuig voor de gevel onder het venster heeft geparkeerd en op het dak is gaan staan. Zo heb ik mijn dochtertje naar beneden laten zakken.” Shana liep zelf nog terug naar boven om haar pup te redden die boven zat te janken. “De politie probeerde me tegen te houden, maar mijn hond is ook een kind voor mij. Mijn dochtertje werd intussen door mijn onderbuurvrouw Chrisje opgevangen.”

Shana en Chrisje. Op de foto zie je duidelijk hoe dicht de auto tegen het huis stond. — © kma

Sinds Shana in Zandhoven woont, speelden zich al rare dingen af. Zo werd een steen door de venster van Chrisje gegooid en werden haar banden platgestoken. “Eén keer belden verdachte mannen aan, ik denk een knokploeg”, zegt Chrisje. “Ik heb toen direct de politie gebeld maar die kon hen niet meer in de buurt aantreffen.”

Beide vriendinnen vermoeden dat de daders toen dachten dat ze aan Shana’s deur stonden, en niet aan die van Chrisje. “Het huis heeft nogal een vreemde indeling. Chrisje woont hier van september en alles is pas begonnen toen ik hier kwam wonen”, zegt Shana.

Ze doet nu een warme oproep tot getuigen die iets verdachts zagen. Of ze vijanden heeft? “Ikzelf niet, ik kom amper buiten. Maar ik vrees dat ze via mij en mijn dochtertje iemand anders proberen te treffen. Het is een heel akelig idee, ik ben op van de stress.”