Antwerpse fans van Club Brugge gunnen Antwerp de titel niet: “Dan nog liever Genk of Union kampioen”

De fans van Club Brugge staan scherp voor de wedstrijd tegen Antwerp zondag. Ook al valt er voor blauw-zwart geen landstitel meer te winnen. De Great Old die kampioen wordt? Nog liever naakt de Brugse reien afzwemmen. Dus moeten punten afgesnoept worden. “Elke supporter van Club zal veel liever Union of Genk kampioen zien spelen”, zegt Frans Michiels, een 71-jarige (!) fan uit Putte die zondag in het bezoekersvak van het Bosuilstadion staat.