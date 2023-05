Wat te doen dit weekend? Een magische wereld voor peuters, comedy en een ode aan Frank Sinatra

Ook al zijn ze nauwelijks een jaar dit weekend nemen we de kinderen mee naar het cultuurcentrum, want er zijn wat voorstellingen speciaal bestemd voor de allerjongste theater- en muziekliefhebbers. Voor papa en mama tippen we comedy en een ode aan Frank Sinatra.

Magische wereld voor peuters

Neem een ster als kussen, steek je hoofd in wolken die spiegels zijn en kijk hoe vissen zwemmen in de lucht. De kinderen helpen de spelers het verhaal van de voorstelling vertellen. De tuin van Stijn Van De Wiel en Laure-Ann Iserief is een magische vertoning voor peuters vanaf een jaar.

De tuin, Sprookjes Enzo, op 13/5 om 14 uur, De Borre Bierbeek en op 14/5 om 11 uur, Belgica Dendermonde, tot 12/6 op tournee. Info: www.sprookjes.be

Een nest vol klanken van Arvo Pärt

Met muzikanten en dansers worden de allerjongste muziekliefhebbers meegenomen naar de wonderlijke wereld van de Estse componist Arvo Pärt. Zijn minimalistische muziek imiteert vaak geluiden van klokken en bellen. Dat brengt de kinderen in vervoering. Een voorstelling voor een publiek van negen maanden tot drie jaar.

Baby Pärt, Klankennest, op 13/5 Uniq Brecht, op tournee tot 18/12. Info: www.klankennest.be

Ter ere van Frank Sinatra

Op 14 mei 1998 overleed Frank Sinatra. Dag op dag 25 jaar later presenteert het Antwerp Spring Festival, een evenement rond klassieke muziek met een twist, de wereldcreatie van The Sinatra Concerto, een werk van pianist Jef Neve en het orkest Casco Phil onder leiding van Benjamin Haemhouts.

The Sinatra Concerto, Jef Neve & Casco Phil, op 14/5 Handelsbeurs Antwerpen, Antwerp Spring Festival nog tot 21/5. Info: www.antwerpspringfestival.be

Het circus is in de stad

Het circusfestival Cirkl presenteert op acht locaties in Leuven straffe internationale artiesten, naast toppers van eigen bodem, want het hedendaags circus kent een enorme opmars in Vlaanderen. Het gezelschap Side Show van Aline Breucker en Quintijn Ketels gaat hier in première met Permit (foto).

Cirkl, van 12 tot 14/5, diverse locaties in Leuven. www.cirklcircus.be

Eerste baby, tweede show

Toen eind vorig jaar haar tweede avondvullende zaalshow in première ging, was Soe Nsuki zwanger van haar eerste baby. Na haar bevallingsverlof zet ze nu haar tournee verder. Het leven thuis, op televisie en in het theater, bij haar vloeit dat in elkaar. “Hoe ik mij nu voel, dat is de rode draad van de voorstelling.”

Soenami, Soe Nsuki, op 13/5 De Herbakker Eeklo, tot 20/10 op tournee. Info: www.soensuki.be

De Cubaanse Johnny Cash

En dan de lange-termijntip: Eliades Ochoa. In het zwart en met een cowboyhoed op het hoofd zingt hij countryachtige nummers. Geen wonder dat men hem de Cubaanse Johnny Cash noemt. Maar hij is wel een van de oorspronkelijke leden van de Buena Vista Social Club en zijn stem hoor op het iconische Chan Chan.

Eliades Ochoa, op 3/10 Ancienne Belgique Brussel. Info: www.abconcerts.be