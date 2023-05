Marcelo Bielsa wordt de nieuwe bondscoach van Uruguay

De 67-jarige Bielsa wordt de vervanger van Diego Alonso, die na de vroegtijdige exit van Uruguay op het WK in Qatar de deur werd gewezen. “Wij hebben een akkoord. Alleen de handtekening ontbreekt”, verklaarde Jorge Casales, lid van de raad van bestuur van de Uruguayaanse bond.

Bielsa treedt met zijn aanstelling in de voetsporen van zijn landgenoot Daniel Passarella. Die had de tweevoudige wereldkampioen (1930, 1950) onder zijn hoede van 1999 tot 2001. “El loco”, die erom bekend staat zowel op training als in wedstrijden een volledig engagement van spelers en staf te eisen, wordt pas de tweede niet-Uruguayaan die de nationale selectie onder zijn hoede krijgt.

Bielsa trainde al eerder de nationale ploegen van Argentinië (1998-2004) en Chili (2007-2011). Als clubcoach had hij onder meer Athletic Bilbao, Olympique Marseille en OSC Lille onder zijn hoede. Zijn laatste job was bij Leeds, dat hij in 2020 na zestien jaar opnieuw naar de Premier League loodste. Hij werd er in februari 2022 ontslagen.

De Argentijn debuteert in juni met twee oefenmatchen tegen nog vast te leggen tegenstanders. Drie maanden later start de kwalificatiecampagne voor het WK in de VS, Mexico en Canada.