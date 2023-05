Joris Kayembe (rechts) in duel met STVV-middenvelder Mory Konaté. — © BELGA

KRC Genk maakt al werk van zijn kern voor volgend seizoen. Zo toont blauw-wit interesse in Charleroi-linksachter Joris Kayembe.

Kayembe voetbalt sinds 2020 in ons land. Voordien was hij jaren actief in Portugal en bij het Franse Nantes. Hij verzamelde onder Roberto Martinez ook twee caps voor de Rode Duivels. Ondertussen heeft Kayembe voor Congo gekozen.