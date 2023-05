Beelden tonen zware treinaanrijding aan spoorwegovergang in Bilzen

Op Facebook is een video opgedoken van het zware treinongeval in Bilzen. De beelden tonen hoe de man die het hele gebeurden filmde, de bestuurster van de auto nog van het spoor probeert te krijgen. Maar uiteindelijk volgt toch een enorme klap wanneer haar auto wordt geramd door de trein. De bestuurster raakte gewond.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag rond 15 uur. Hoewel de spoorwegovergang in de Molenstraat in Schoonbeek was afgesloten voor werken, raakte de vrouw toch op de sporen. Maar toen de slagbomen naar beneden gingen, kwam ze vast te zitten. De vrouw werd na de klap uit haar auto gehaald en afgevoerd naar het ziekenhuis.

