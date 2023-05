Opvallend: Hasselt organiseert in 2025 EK oriëntatielopen, maar deelnemers mogen binnenstad tot dan wel niet meer in

Hasselt is van 27 tot en met 31 augustus 2025 gaststad voor het Europees kampioenschap orienteering of oriëntatielopen. Ongeveer duizend deelnemers uit een veertigtal landen zullen afzakken naar de Limburgse hoofdstad. Onder hen Yannick Michiels (32), voor wie de binnenstad vanaf nu verboden terrein is.

Wat is oriëntatielopen?

Zo snel mogelijk een parcours afleggen op basis van een kaart. Dat is kort samengevat de essentie van deze sport. De omloop is geheim tot de loper aan de start zijn kaart krijgt en de tijd begint te lopen. De deelnemer kiest zelf zijn route tussen de verschillende checkpoints.

Opvallend: voor de EK-deelnemers is de Hasseltse binnenstad voortaan verboden terrein. “Vanaf nu mag ik er inderdaad geen voet meer zetten”, vertelt Yannick Michiels (32) uit Mol, hij is de huidige nummer drie op de wereldranglijst. “In orienteering-termen heet dit embargoed area. Om te vermijden dat deelnemers de omgeving al verkennen, mogen we ons vooraf niet op de locatie vertonen. Zelfs mijn naasten mogen zich er niet laten zien.”

Zo snel mogelijk een parcours afleggen op basis van een kaart. Dat is kort samengevat wat Yannick Michiels en co doen. — © Joren De Weerdt

Wie dat toch doet, loopt het risico om gediskwalificeerd te worden. Strikte controle is natuurlijk onmogelijk, maar met een smartphone in zo goed als elke broekzak of handtas, is een valsspeler anno 2023 snel betrapt. Michiels en zijn entourage weten dus wat ze vooral niet mogen doen, want in Hasselt wil hij graag een volgende stap zetten in zijn carrière. “Ik heb al eens zilver behaald op een EK en brons op een WK. Goud zou het rijtje compleet maken.”

Waarom Hasselt?

Bij oriëntatielopen wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen stads- en bos- en heidewedstrijden. Dat de keuze voor het EK op Hasselt als stad viel, was logisch volgens event director Jeremy Genar. “Je hebt hier de complexiteit van de binnenstad, de Groene Boulevard. Er zijn hier zoveel kleine, nauwe straatjes, talloze leuke doorsteekjes, gezellige pleintjes. Voor ons als organisatiecomité ideaal om een uitdagend parcours uit te tekenen. Bovendien is Limburg de groenste Vlaamse provincie. In een handomdraai beland je hier in weides en bossen waar je eveneens prachtige oriëntatie-omlopen kunt bedenken. Met dit EK is Hasselt de uitvalsbasis om de sport in Vlaanderen in de kijker te zetten. De stad zal het decor vormen voor het onderdeel individuele sprint op 31 augustus, het belangrijkste evenement in de urban-orienteering. Een van de zes volgende steden als Aalst, Aarschot, Diest, Geel, Lier of Mechelen nemen de onderdelen ‘Mixed Sprint Relay’ en de ‘Knock Out Sprint’ voor hun rekening.”

Wat stelt de sport voor in Limburg?

“Er ligt in onze provincie een stevige basis”, aldus Genar. “Bijna elk weekend kun je deelnemen aan een wedstrijd. Met HAMOK (Hogere Ambities Met Oriënterend Kunnen) uit Ham en KOL (Kempische Oriëntatie Lopers) uit Leopoldsburg telt Vlaanderen Orienteering twee grote clubs met elk 300 à 400 leden. Voorts zijn er met Borasca uit Zutendaal en Omega uit Hasselt nog twee kleine clubs.”