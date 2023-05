Man wint pluche olifant uit grijpmachine, maar wordt verrast met iets compleet anders als hij zijn prijs wil claimen

De Braziliaanse Rider Soares (39) was met zijn gezin op weg naar familie in de stad Bonito toen ze een tussenstop maakten bij een tankstation. Nadat ze hadden gegeten, viel het oog van Rider op een grijpmachine, gevuld met pluche dieren. Hij waagde een kans en na de eerste poging had hij meteen beet. Maar toen Rider zijn gewonnen olifant uit de machine wilde pakken, bleek hij niet één maar twee prijzen te hebben gewonnen. “Het was zo onwerkelijk”, vertelde Soares.