Waarom Average Rob niet toevallig voor Remco Evenepoel komt supporteren in deze Giro

Hij stond enkele dagen geleden bij koersliefhebber Jan Vertonghen en bij teammanager Patrick Lefevere en deed het toen af met een kwinkslag: “Een nieuwe boysband.” Nu is ook duidelijk waarom internethype Average Rob Remco Evenenepoel en co volgt in de Giro .

Niet enkel omdat hij aan het trainen is voor een IronMan-triatlon en geïnteresseerd is in wielrennen of omdat hij eerder dit jaar een snelcursus wielrennen kreeg van Soudal Quick-Step, maar omdat hij een docu maakt over Remco Evenepoels ‘avonturen’ in de Ronde van Italië. De opnames startten bij de voorbereiding, enkele weken voor de start van de Ronde van Italië en zullen eindigen aan de finish, in Rome. De documentaire, een driedelige reeks, is deze zomer te zien via Streamz.