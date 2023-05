Italiaans stadje wil veroordeelde maffioso weg om de reputatie van de stad te beschermen: “Schade moeilijk te herstellen”

Al sinds het boek en de The Godfather-films worstelt het gemeentebestuur van Colreone met het imago van hun gemeente. De populariteit bracht wel heel veel toeristen naar Sicilië, en dat was een goede zaak voor de lokale handel. Maar dat Corleone - ook de achternaam van de maffiafamilie in de films - wereldwijd te boek staat als de maffiahoofdstad, is dan weer veel minder goed.

Zeker niet als figuren zoals Giuseppe Salvatore ‘Salvuccio’ Riina er wonen. Na net geen negen jaar in de gevangenis voor afpersing, witwassen van geld en banden met de maffia keerde de 46-jarige Italiaan in april terug naar de gemeente. Salvuccio is een van de zonen van de grootste maffiabaas die Sicilië ooit kende: Salvatore ‘Toto’ Riina, die in 2017 stierf in de gevangenis.

Weg ermee

Enkele weken na de terugkeer van Salvuccio stemde het gemeentebestuur een resolutie waarin staat dat hij de gemeente moet verlaten. “Wij willen een luide en duidelijke boodschap versturen: Corleone wil af van zijn maffiaverleden. Zelfs als dat betekent dat we burgers als Salvuccio Riina, die zich nooit gedistantieerd heeft van de misdaden van zijn vader, moeten uitwijzen. De reputatieschade die de familie hier veroorzaakt heeft is ernstig en moeilijk te herstellen.”

De resolutie werd overgemaakt aan de politie, maar de ultieme beslissing om Salvuccio uit te wijzen uit de gemeente moet genomen worden door magistraten in de Siciliaanse hoofdstad Palermo.