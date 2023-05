Play-offs halve finale. Openen Limburg United en Oostende poort richting finale?

Limburg United won verrassend woensdag in de Lotto Arena van nummer 1 Antwerp Giants en ontvangt vanavond in Hasselt (Alverberg) de Sinjoren. De Limburgers recupereren waarschijnlijk Maxime De Zeeuw (20u30). “Ik hoop het, want we hebben enerzijds twee stevige duels in de kwartfinale tegen Charleroi in de benen en anderzijds is Antwerp Giants frisser en zouden ze meer baat kunnen hebben met een lange serie in deze best of five. Het staat maar 1-0 en we hopen vanavond te bevestigen,” aldus coach Raymond Westphalen van de Limburgers. “Ik verwacht na onze off-day een reactie,” zei coach Ivica Skelin van de Giants.

Oostende reist vanavond naar Mechelen. Assistent-coach Wim Van Poucke haalde in een tv-interview zwaar uit naar Dario Gjergja, de coach van Oostende. “Die Dario show moet stoppen. Hij contesteert elke beslissing van de refs. Iedereen denkt het, ik zeg het want ik ben dit beu.” Het spel zit dus na de winst van Oostende in eigen midden op de wagen. “Wij willen proberen er een spookhuis vanavond (Winketkaai, 20u30) van te maken. Vanuit onze rol als underdog en zonder twee geblesseerde spelers (DeAndre Davis en Joppe Mennes) gaan we op zoek naar de verrassing,” zei Domien Loubry van Kangoeroes Mechelen. Bij Oostende nog steeds geen Haris Bratanovic. De Belgian Lion blijft met een knieblessure sukkelen.

Vrenz Bleijenbergh wil vanavond met Oostende in Kangoeroes Mechelen bevestigen. — © RUDY DECLERCK

Tweede ronde BNXT play-offs In de tweede ronde van de BNXT play-offs, met Nederlandse ploegen, worden vanavond de heenwedstrijden (return zondag) afgewerkt. Bergen ontvangt Yoast United Nijmegen van de afscheidnemende Belgische coach Paul Vervaeck, Luik Landstede Hammers Zwolle, Okapi Aalst Leuven Bears en Brussels Charleroi.

Programma halve finale play-offs (best of five)

12/05 20.30 Limburg United-Antwerp Giants 14/05 19.00 Antwerp Giants-Limburg United; eventueel 16/05 20.30 Limburg United-Antwerp Giants; eventueel 18/05 20.00 Antwerp Giants-Limburg United.

12/05 20.30 Kangoeroes Mechelen-Oostende; 14/05 19.00 Oostende-Kangoeroes Mechelen; eventueel 16/05 20.30 Kangoeroes Mechelen-Oostende; eventueel 18/05 20.30 Oostende-Kangoeroes Mechelen.BNXT play-offs-2de ronde (heen- en terug)

Vrijdag

20.30 Okapi Aalst-Leuven Bears

20.30 Brussels-Charleroi

20.30 Luik-Landstede Hammers

20.30 Bergen-Yoast United

Zondag

14.00 Yoast United-Bergen

19.30 Landstede Hammers-Luik

20.30 Leuven Bears-Okapi Aalst

20.30 Charleroi-Brussels