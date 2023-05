Denver bereikt finale Western Conference, beslissing tussen Philadelphia en Boston moet vallen in zevende duel

Denver heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de finale van de Western Conference in de NBA. De Nuggets wonnen donderdagavond met 100-125 in Phoenix en kwamen zo op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong.

De Serviër Nikola Jokic was andermaal dé sterkhouder bij Denver. Met 32 punten, 12 assists en 10 rebounds tekende de MVP van 2021 en 2022 voor een triple-double. Ook Jamal Murray (26 punten) en Kentavious Caldwell-Pope (21 punten) vonden vlot de weg naar de korf. Bij de thuisploeg werd Cameron Payne topschutter met 31 punten voor Kevin Durant (23 punten).

Het is voor Denver de vijfde keer dat de club de finale van de Western Conference bereikt, de eerste keer sinds 2020. Nog nooit konden de Nuggets die horde nemen. De tegenstander wordt uittredend kampioen Golden State of de LA Lakers. In die ontmoeting staat het 3-2 voor de Lakers.

Boston klampt opnieuw aan

In de halve finales van de Eastern Conference won Boston donderdag met 86-95 in Philadelphia en dwong zo een zevende en beslissende wedstrijd af. Marcus Smart was de meest productieve bezoeker met 22 punten maar de Celtics dankten de zege vooral aan Jayson Tatum, die 16 van zijn 19 punten maakte in het laatste kwart. Bij de 76ers eindigen kersvers MVP Joel Embiid en Tyrese Maxey allebei met 26 punten.

Zondag valt de beslissing in deze ontmoeting met een laatste confrontatie tussen beide teams in Boston.