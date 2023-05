VIDEO. Krijgen we op deze slotklim een eerste gevecht tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de Giro?

Vrijdag wordt het pas echt klimmen geblazen in de Giro. De zevende etappe leidt de renners in 218 kilometer over een hels bergtweeluik: de Calascio en de Campo Imperatore, de slotklim waar er misschien wel voor het roos gebikkeld kan worden.

De Calascio is een beklimming op 47 kilometer van de meet van 13,5 kilometer aan ongeveer 6% gemiddeld. Een col van tweede categorie, maar het zwaarste moet dan nog komen. Want van de Calascio klimt het onmiddellijk door tot de zware slotklim...

De Campo Imperatore, waar de streep van deze zevende etappe getrokken is op een hoogte van 2.135 meter. Het mag dan wel de grootste hoogvlakte in de Apennijnen zijn, het is niet meteen een klim voor de meest explosieve klimmers. Eerder eentje voor renners die het tempo beetje per beetje verhogen en de rest op die manier trachten te lossen. Qua stijgingspercentage is de slotklim namelijk niet zo zwaar: 3,4%. Maar de Campo Imperatore is wel een col van 26,5 km lang, waarvan de laatste vijf kilometers nog oplopen tot een gemiddelde van 8%. Niet voor niets dus dat de organisatie een moeilijkheidsgraad van vier sterren toedicht aan deze rit.