Robert De Niro (79) maakt naam bekend van dochter die op 6 april geboren werd

Op zijn 79ste is Robert De Niro nog opnieuw vader geworden, zo maakte de acteur maandag bekend op de Canadese televisie. Nu kennen we ook de naam van zijn dochtertje: Gia Virginia Chen-De Niro.

De naam van het meisje werd bekendgemaakt in CBS mornings, een talkshow op de Amerikaanse zender. Een van de presentatoren had De Niro afgelopen zaterdag geïnterviewd over zijn nieuwste film, een komedie die uitgerekend over vaders gaat die hun kinderen ten schande brengen.

“Toen zei hij niets”, vertelt de presentatrice in het programma. “En de maandag erna maakt hij dan bekend dat hij een nieuw kindje heeft. Ik heb hem gebeld en gevraagd waarom hij daar niets van gezegd heeft. Zijn antwoord? Ach, ik wilde dat het interview alleen over de film zou gaan.” Als goedmakertje kreeg ze in ruil als eerste de naam van het meisje: Gia Virgina Chen-De Niro en een foto van het schattige meisje. De baby was gepland, zo zei De Niro nog aan de telefoon, en zowel hij als zijn vriendin Tiffany Chen zijn er dolgelukkig mee.

Gia Virginia werd op 6 april geboren en is het zevende kind van de Hollywoodacteur, bekend van klassiekers als The Godfather en Raging Bull. De Niro heeft zes kinderen uit eerdere relaties. Met zijn eerste vrouw Diahnne verwelkomde hij een 51-jarige dochter en 46-jarige zoon. Met zijn ex-vriendin Toukie Smith kreeg hij een tweeling, Julian en Aaron van 27 jaar. Daarnaast stapte hij in het huwelijksbootje met Grace Hightower met wie hij een zoon en dochter kreeg, respectievelijk 24 en 11 jaar oud. Enkele van zijn kinderen maakten hem ondertussen ook al grootvader.