België stoot door naar finale Songfestival na knalprestatie van Gustaph

Hoed af, Gustaph! Het is Stef Caers (42) – zoals Gustaph in het dagelijkse leven heet – gelukt. Ja, het was een minder sterke halve finale. Met heel veel schreeuwnoten, die niet allemaal even zuiver gebracht werden. Soms had het wat weg van een wereldkampioenschap meeuwschreeuwen. Maar daartussen werd er ook topkwaliteit geleverd. Door België. Because of you gaat zo door naar de grote finale van het Songfestival komende zaterdag.

© PIXSEL

Wat was Gustaph sterk, wat waren Monique Harcum, Sandrine Van Handenhoven en Chantal Kashala in vorm en wat zorgde PussCee voor dat perfecte vuurwerk aan het einde. Van bij de eerste noot zat het goed, zowel qua ritme als qua toon. Zong hij even niet, dan steeg het gejuich op vanuit het publiek. Ook met de camera klikte het. De song straalt heel veel positiviteit uit, de tekst gaat over jezelf accepteren en de hulp die je daarvoor krijgt van je ‘chosen family’. Het is duidelijk dat die boodschap ook in de huiskamers in Europa en Australië goed is binnengekomen. Bij de bookmakers steeg Gustaph na zijn performance naar plaats 5, er vlak voor stond hij nog op nummer acht. Ook in de algemene ranking gaat hij er sterk op vooruit: van 21 naar 14.

“Belgium! Belgium!”

De laatste generale repetitie donderdagnamiddag was al een voorbode op dat sterke resultaat. Ook daar ging het met een publiek dat hem op handen droeg. Zowel in de zaal als in het mediacentrum waar alles andermaal op het scherm te volgen was. Toen het afroepen van de finalisten geoefend werd – waar België andermaal niet bij was –, scandeerde de zaal uit volle borst ‘Belgium! Belgium! Belgium!’ bij het laatste open plekje. Dat het allemaal zo goed ging, zorgde ervoor dat hij met een gerust gemoed ’s avonds het podium kon opstappen.

© PIXSELL

Manneke Pis kan nog tot en met zaterdag zijn Gustaph-pakje aanhouden. Dat kreeg het beeldje in Brussel donderdag aangemeten, ter ere van de Belgische inzending. Het heeft nu geluk gebracht, dat mag nog een keer. Die zaterdag zien we nog negen andere landen terug, waaronder Oostenrijk en Australië. Samen met België vormden ze de beste acts van de avond. Of ze effectief in de top drie geëindigd zijn met de stemming, weten we pas na de finale zaterdag. Voorts gaan ook Albanië, Cyprus, Polen, Armenië, Slovenië en verrassend ook nog Estland en Litouwen. Voor Georgië, Roemenië, Denemarken, IJsland, San Marino en Griekenland is de wedstrijd finaal voorbij.