Golfer Thomas Pieters kan gepeperde rekening verwachten voor zijn overstap naar controversieel circuit

De strijd tussen de klassieke tours zoals de DP World Tour (European Tour) en de Amerikaanse PGA Tour enerzijds en de LIV Golf Tour anderzijds kent een nieuwe episode. Alles draait om de toernooien die plaatsvonden in de periode tussen 22 juni 2022 en 2 april 2023, de dag dat Sport Resulotions, een sportrechtbank in Londen, haar vonnis bekend maakte.

Dat tribunaal bepaalde dat de DP World Tour ‘volkomen redelijk had gehandeld door het vrijgeven van spelers te weigeren’ voor die evenementen en dat de reglementering ‘redelijk is’. Ook oordeelden ze dat de voormalige European Tour ‘een legitiem en gerechtvaardigd belang’ had bij de handhaving van haar reglementen door het opleggen van strafmaatregelen zoals boetes en schorsingen.

In totaal werden 26 spelers, waaronder Thomas Pieters, in kennis gesteld van deze sancties die boetes en/of schorsingen omvatten. De opgelegde strafmaat werd geval per geval bepaald en kan variëren van 12.500 tot 100.000 pond voor elke individuele overtreding. Hoeveel de 31-jarige Antwerpenaar zal moeten betalen maakte de DP World Tour niet bekend. Ook werd er geen gewag gemaakt of een eventuele selectie voor de komende Ryder Cup in Rome eind september 2023 in gedrang zou komen.

Voor het deelnemen aan events op een ‘confronterende circuit’ die na 2 april 2023 plaats vonden, zullen te zijner tijd ook nog verdere sancties volgen. Met andere woorden: wordt vervolgd.