CONFERENCE LEAGUE. Basel en West Ham op weg naar finale, penaltyfout van Mat Ryan doet AZ de das om

In plaats van de bal raakt Mat Ryan tegenstander Bowen in het gezicht: penalty. — © Action Images via Reuters

FC Basel en West Ham. Zij liggen in poleposition voor de finale van de Conference League. Opvallend, want na een halve heenmatch zag het er net heel goed uit voor tegenstanders Fiorentina en AZ. Beide wedstrijden kenden een serieuze ommekeer.

De Belgische voetbalfans waren vooral benieuwd – of sommigen net níét – naar de wedstrijd tussen West Ham en AZ, want zij schakelden in de kwartfinales respectievelijk AA Gent en Anderlecht uit. Onze noorderburen waren toen veruit het meest lucky, want zij hadden penalty’s nodig om de kwalificatie af te dwingen. Zouden ze nu het onderspit delven tegen de Engelsen?

Neen, zo leek het, want vijf minuten voor rust bracht Tijjani Reijnders AZ op voorsprong. De Nederlandse middenvelder kreeg de ruimte om uit te halen en deed vanaf een meter of twintig. Aréola zag de bal wel komen, maar miskeek zich op de bots en de 0-1 stond op het bord. Zijn ploegmaats vroegen nog een VAR-ingreep na een vermeende duw op Paqueta, maar het doelpunt telde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na rust kwam West Ham wel langszij vanaf de stip. Mat Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) kwam uit en had geen bal, wel raakte hij Bowen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Algerijnse aanvaller Saïd Benrahma nam het cadeau in dank aan en maakte er 1-1 van, het sein voor de thuisploeg om door te duwen. Dat loonde. Een kwartier voor tijd tikte Michail Antonio de winning goal in doel. Al is winning goal relatief, want volgende week is er natuurlijk nog de terugmatch in Alkmaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vreugde bij de Hammers na de 2-1 van Antonio (tweede van rechts). — © Action Images via Reuters

Fiorentina vs. FC Basel dan. Een speciale affiche vooral voor Arthur Cabral. De 25-jarige Braziliaanse spits was drie jaar lang de topscorer van de Zwitsers, maar speelt sinds januari 2022 bij de Italiaanse formatie. Alle ogen waren op hem gericht en alsof het zo moest zijn, maakte hij na 25 minuten de openingsgoal. Cabral knikte een doorgekopte corner in doel. Vieren deed hij met mate. Hij werd nochtans de beste schutter in de Conference League met zeven goals – één meer dan ploegmaat Jovic en Hugo Cuypers (AA Gent), maar hij wilde zijn ex-club niet te veel provoceren.

Ook hier viel na rust echter nog de gelijkmaker. Na een knappe ren legde Andy Diouf de bal klaar voor zijn linker, waarna hij doelman Terracciano met een subtiele schuiver klopte. De wedstrijd leek ook af te stevenen op een 1-1-draw, tot Zeki Amdouni in de 93ste minuut de bal nog binnenknalde en Basel verrassende de zege bezorgde. Ook in deze confrontatie ligt alles nog open, maar de favoriet is nu wel duidelijk.