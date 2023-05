EUROPA LEAGUE. Roma slaat zijn slag in heenmatch, Juventus vermijdt in extremis thuisnederlaag in halve finales

AS Roma won zijn eerste halve finale in de Europa League tegen Bayer Leverkusen met 1-0 dankzij een doelpunt van Edoardo Bové. Juventus leek met dezelfde score in eigen huis te gaan verliezen van Sevilla, na een goal van Youssef En-Nesyri. Maar Federico Gatti kopte in minuut 97 de 1-1 binnen.